Таски подписал контракт с «Трабзонспором»

«Трабзонспор» подписал контракт с защитником «Спартака» Сердаром Таски, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, соглашение с 29-летним игроком рассчитано на 3,5 года, а зарплата немецкого защитника составит 2,3 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист присоединится к турецкой команде в Анталье, где «Трабзонспор» проводит сборы.

В текущем сезоне Таски принял участие в восьми матчах красно-белых, в которых отметился одним забитым мячом. Transfermarkt.de оценивает футболиста в три миллиона евро.

Отметим, что в «Трабзонспор» может перейти еще один футболист красно-белых - болгарский полузащитник Ивелин Попов.