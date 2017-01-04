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Таски подписал контракт с «Трабзонспором»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

«Трабзонспор» подписал контракт с защитником «Спартака» Сердаром Таски, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, соглашение с 29-летним игроком рассчитано на 3,5 года, а зарплата немецкого защитника составит 2,3 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист присоединится к турецкой команде в Анталье, где «Трабзонспор» проводит сборы.

В текущем сезоне Таски принял участие в восьми матчах красно-белых, в которых отметился одним забитым мячом. Transfermarkt.de оценивает футболиста в три миллиона евро.  

Отметим, что в «Трабзонспор» может перейти еще один футболист красно-белых - болгарский полузащитник Ивелин Попов.    

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