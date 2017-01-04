День в истории. 30 лет назад сборные СССР и Канады были дисквалифицированы на МЧМ за массовую драку (видео)

4 января 1987 года состоялось знаменитое «Побоище в Пиештянах»: массовая драка во время матча молодежного чемпионата мира по хоккею Канада - СССР.

Эта встреча завершала программу молодежного первенства мира в Чехословакии. Перед игрой канадцы сохраняли теоретические шансы на золотые медали.

Во втором периоде, при счете 4:2 в пользу «кленовых листьев» Павел Костичкин совершил грубый фол против миниатюрного форварда Теорена Флери (в будущем - легенды «Калгари»). После этого на площадке вспыхнула массовая потасовка. Будучи не в силах разнять дерущихся, арбитры покинули лед. В качестве экстренной меры во Дворце спорта в Пиештяхах отключили свет, но драка продолжалась и в темноте. Хоккеисты закончили выяснять отношения только 20 минут спустя.

Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать обе сборные, а их результаты на турнире были аннулированы. Чемпионами мира впервые в истории стали финны.



В составе советской сборной в этом историческом матче приняли участие Сергей Федоров, Александр Могильный, Владимир Малахов, Владимир Константинов, Александр Гальченюк.

За канадцев играли Брендан Шэнахан, Пьер Тарджон, Глен Уэсли, Люк Ричардсон.



