Уильямс, Пачиоретти и Элерс - три звезды игрового дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой дня был назван трехкратный обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира 2004 и 2007 годов Джастин Уильямс. Форвард «Вашингтона» набрал три очка (1+2) в победном матче с «Торонто» (6:5 ОТ).

Второй звездой стал капитан «Монреаля» Макс Пачиоретти. Он забросил победную шайбу в овертайме игры с «Нэшвиллом» (2:1 ОТ).

Третьей звездой был признан молодой датский форвард «Виннипега» Николай Элерс. Он набрал три очка (1+2) в игре с «Тампой» (6:4).







