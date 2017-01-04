Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кузнецова6:4, 6:3Айява
Баскетбол  Химки- : -Литкабелис
Хоккей  США (U-20)- : -Россия (U-20)
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Тоттенхэм- : -Челси
Футбол  Реал- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Уильямс, Пачиоретти и Элерс - три звезды игрового дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой дня был назван трехкратный обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира 2004 и 2007 годов Джастин Уильямс. Форвард «Вашингтона» набрал три очка (1+2) в победном матче с «Торонто» (6:5 ОТ).

Второй звездой стал капитан «Монреаля» Макс Пачиоретти. Он забросил победную шайбу в овертайме игры с «Нэшвиллом» (2:1 ОТ).

Третьей звездой был признан молодой датский форвард «Виннипега» Николай Элерс. Он набрал три очка (1+2) в игре с «Тампой» (6:4).



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Овечкин: Игра с «Торонто» получилась забавной для зрителейКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший победную шайбу в матче с «Торонто» (6:5 ОТ), поделился своими впечатлениями.Бобровский одержал 14-ю победу кряду в регулярном чемпионате НХЛГолкипер «Коламбуса» и сборной России Сергей Бобровский выиграл 14-й матч подряд в рамках регулярного сезона НХЛ.Овечкин повторил великий рекорд НХЛ, догнав Ягра! Как это было (видео)Овечкин повторил великий рекорд НХЛ, догнав Ягра! Как это было (видео)«Вашингтон» прервал победную серию «Торонто», а в овертайме забил капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.НХЛ. «Вашингтон» в овертайме обыграл «Торонто», «Нэшвилл» уступил «Монреалю» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Чудесное спасение «Арсенала», решающий гол Овечкина и победа Кузнецовой. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных событий утра среды.Два очка Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Нэшвилл» в овертаймеМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвиллом» и «Монреалем» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монреаля».«Коламбус» обыграл «Эдмонтон»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Эдмонтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Коламбуса».Гол Овечкина в овертайме принес «Вашингтону» победу над «Торонто»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Торонто» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 6:5 в пользу «Вашингтона».«Каролина» уступила «Нью-Джерси»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Нью-Джерси» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Нью-Джерси».«Баффало» на выезде обыграл «Рейнджерс»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Баффало» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Баффало».Бобровский и Малкин признаны первыми двумя звездами декабря в НХЛНХЛ назвал трех звезд лиги в декабре. Первой звездой выбран голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, второй – форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, третьей – голкипер «Миннесоты» Деван Дубник.Мэттьюз признан лучшим новичком декабря в НХЛФорвард «Торонто» Остон Мэттьюз назван лучшим новичком декабря в НХЛ.«Зимнюю классику» в Сент-Луисе посетило 46 556 зрителей«Зимняя классика-2017» прошла при аншлаге. Игру посетило 46 556 зрителей.Владимир Тарасенко: Наш матч с «Чикаго» – это будто ЦСКА – «Спартак» в России!Владимир Тарасенко: Наш матч с «Чикаго» – это будто ЦСКА – «Спартак» в России!Владимир Тарасенко стал первой звездой игрового дня НХЛ, а после матча с «Чикаго» (4:1) с ним поговорил корреспондент «Советского спорта».Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛТарасенко признан первой звездой дня в НХЛРоссийский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в матче с «Чикаго» (4:1) забросил две шайбы и был признан сначала первой звездой матча, а затем и всего дня.Передача Задорова не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Ванкувером»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» дома обыграл «Колорадо» со счетом 3:2.НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Чикаго», «Нью-Джерси» победил «Бостон» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Гол и пас Калинина помогли «Нью-Джерси» обыграть «Бостон»Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Бостон».Дубль Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Чикаго» в матче «зимней классики»Дубль Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Чикаго» в матче «зимней классики»Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Чикаго». Этот матч прошел в рамках «зимней классики».Тарасенко сделал дубль в «Зимней классике»Тарасенко сделал дубль в «Зимней классике»Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забил два гола в матче «Зимней классике» с «Чикаго».
Главные новости
Футбол
Чудесное спасение «Арсенала», решающий гол Овечкина и победа Кузнецовой. Главные новости утра
Биатлон
Вольфганг Пихлер: России нужно дать олимпийский перерыв и отстранить от Игр в Пхенчхане
Футбол
Калитвинцев продолжит карьеру в немецком клубе «Эрцгебирге Ауэ»
Биатлон
Гонки в Оберхофе под угрозой срыва из-за неблагоприятных погодных условий
Хоккей
Уильямс, Пачиоретти и Элерс - три звезды игрового дня в НХЛ
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Палермо» Хильемарком
Хоккей
День в истории. 30 лет назад сборные СССР и Канады были дисквалифицированы на МЧМ за массовую драку (видео)
Футбол
Таски подписал контракт с «Трабзонспором»
Теннис
Серена Уильямс проиграла 72-й ракетке мира на турнире в Окленде
Футбол
Этот день в истории. Квинси Промесу - 25!
все новости
Николай Элерс
Николай Элерсвсе новости
Макс Пачиоретти
Макс Пачиореттивсе новости
Джастин Уильямс
Джастин Уильямсвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости