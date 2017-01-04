Уильямс, Пачиоретти и Элерс - три звезды игрового дня в НХЛ
Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Первой звездой дня был назван трехкратный обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира 2004 и 2007 годов Джастин Уильямс. Форвард «Вашингтона» набрал три очка (1+2) в победном матче с «Торонто» (6:5 ОТ).
Второй звездой стал капитан «Монреаля» Макс Пачиоретти. Он забросил победную шайбу в овертайме игры с «Нэшвиллом» (2:1 ОТ).
Третьей звездой был признан молодой датский форвард «Виннипега» Николай Элерс. Он набрал три очка (1+2) в игре с «Тампой» (6:4).
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