Александр Павлович: СКА воспользовался ошибками «Динамо», шайбы как снежный ком стали валиться на нас

Нападающий минского «Динамо»Александр Павлович поделился впечатлениями от победы над СКА (5:4).

- Сегодня драматичный вышел поединок, почему упустили нити игры при счете 5:0?

- Немного расслабились в плане собранности на третий период, позволили себе ошибиться, СКА воспользовался этим, и шайбы как снежный ком стали валиться на нас.

- Могли представить перед игрой, что по ходу второго периода будете вести у лидера КХЛ 5:0?

- Почему нет? Мы вышли сегодня побеждать.

- Какие мысли были в голове при счете 5:4, когда растеряли преимущество?

- Никаких, надо было хладнокровно сыграть до конца, не делать глупых ошибок, не удаляться, выстоять.

- Есть уверенность, что команда попадет в плей-офф?

- Нет! Мы об этом не думаем, выходим на каждую игру бороться за три очка, мы еще не в плей-офф. Самоуверенность чревата, мы идем ступеньку за ступенькой, - приводит слова Павловича belarushockey.com.

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде уступил минскому «Динамо» со счетом 4:5, проигрывая по ходу матча 0:5. На шайбы Аарона Палушая, Андрея Степанова, Сергея Дрозда и дубль Фредрика Петтерссона гости ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Павла Дацюка, Евгения Дадонова и Егора Яковлева.

Для армейцев это поражение стало третьим подряд: до этого подопечные Олега Знарка уступили в Казани «Ак Барсу» (3:4 Б) и в Петербурге «Локомотиву» (1:2).

После этой встречи петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 104 очка. Белорусская команда с 76 очками поднялись пятое место.

Следующий матч СКА проведет 5 января на выезде против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Динамо» в это же время примет «Северсталь».