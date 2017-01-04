Гонки в Оберхофе под угрозой срыва из-за неблагоприятных погодных условий
Проведение гонок четвертого этапа Кубка мира-2016/17 по биатлону в немецком Оберхофе находится под вопросом.
«Буря в Оберхофе! Погода ужасающая, неистовая! Будут ли гонки?», - написал на своей странице в сети Instagram телекомментатор Дмитрий Губерниев.
Четвертый этап Кубка мира должен начаться 5 января мужской спринтерской гонкой.
Ранее о своем намерении пропустить спринт и пасьют в Оберхофе объявила лидер общего зачета Кубка мира немка Лаура Дальмайер.
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