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Гонки в Оберхофе под угрозой срыва из-за неблагоприятных погодных условий

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Проведение гонок четвертого этапа Кубка мира-2016/17 по биатлону в немецком Оберхофе находится под вопросом. 

«Буря в Оберхофе! Погода ужасающая, неистовая! Будут ли гонки?», - написал на своей странице в сети Instagram телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Четвертый этап Кубка мира должен начаться 5 января мужской спринтерской гонкой.

Ранее о своем намерении пропустить спринт и пасьют в Оберхофе объявила лидер общего зачета Кубка мира немка Лаура Дальмайер.

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