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Дидье Дешам - №1 во французском футболе

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  L'EquipeКомментарии

L’Equipe опубликовала свою версию тридцатки самых влиятельных людей в футболе Франции.

Первая тройка: №1 - тренер сборной Дидье Дешам, №2 - нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, №3 – тренер «Реала» Зинедин Зидан. Любопытно, что №1 прошлогоднего списка президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи опустился на 13-е место. Резко потерял влияние и Карим Бензема – рухнув с 5-го места на 20-е, а Вальбуэна вообще выпал из «обоймы», как и Мишель Платини. Один из новичков нынешнего списка – президент «Монако» россиянин Вадим Васильев - №22, строкой ниже тренера «ПСЖ» Уная Эмери, в 2012-м поработавшего в московском «Спартаке». Впервые попал в список и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и сразу на пятое место. 

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