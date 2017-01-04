Кирилл Ураков: Сборная России стала сильнее после первой игры против команды США на МЧМ

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Ураков поделился впечатлениями от матча с Данией (4:0) в 1/4 финала МЧМ-2017.

- Доволен, что победили. У меня были ошибки, тренеры расскажут - какие именно, будем работать, исправлять их. Давление? На всех нас оказывается определенное давление, ведь мы представляем страну. Но я бы сказал, что это наоборот - окрыляет, придает сил.

- Команда стала сильнее по сравнению с первым матчем против США на турнире?

- Думаю, да. Мы сплотились и стали сильнее. Постоянно разговариваем после игр, обсуждаем игровые моменты, где нужно добавить.

Ни о каком недонастрое даже речи быть не может. Мы представляем интересы страны, настроены на сто процентов. Это такой турнир - возможно, раз в жизни доведется такое пережить.

Пока что самое сильное впечатление от Канады - это разница во времени, потому что перестроиться было тяжело, честно говоря. И арены - большие, громкие. На все наши матчи приходит много болельщиков, нас хорошо поддерживают: болельщиков сборной России всегда видно и слышно - это очень приятно, - цитирует Уракова официальный сайт ФХР.

Напомним, что в полуфинале сборная России снова сыграет с США. На групповой стадии наша команда уступила американцам со счетом 2:3.