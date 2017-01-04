Калитвинцев продолжит карьеру в немецком клубе «Эрцгебирге Ауэ»

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Калитвинцев подпишет двухлетний контракт с клубом второй немецкой бундеслиги «Эрцгебирге Ауэ».

По информации таблоида Bild, соглашение рассчитано до 2019 года, при этом Калитвинцев имеет право разорвать контракт, если клуб не сможет сохранить место во второй бундеслиге.



После 17 туров «Эрцгебирге Ауэ» занимает 17-ю строчку турнирной таблицы.



Напомним, два последних сезона Владислав Калитвинцев отыграл за «Черноморец» на правах аренды. В текущем сезоне он сыграл за одесситов 12 матчей. Калитвинцев выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодежную сборную (U-21).

Владислав - сын главного тренера московского «Динамо» Юрия Калитвинцева.

