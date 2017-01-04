Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кузнецова6:4, 6:3Айява
Баскетбол  Химки- : -Литкабелис
Хоккей  США (U-20)- : -Россия (U-20)
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Тоттенхэм- : -Челси
Футбол  Реал- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Калитвинцев продолжит карьеру в немецком клубе «Эрцгебирге Ауэ»

Источник:  BildКомментарии

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Калитвинцев подпишет двухлетний контракт с клубом второй немецкой бундеслиги «Эрцгебирге Ауэ».

По информации таблоида Bild, соглашение рассчитано до 2019 года, при этом Калитвинцев имеет право разорвать контракт, если клуб не сможет сохранить место во второй бундеслиге.

После 17 туров «Эрцгебирге Ауэ» занимает 17-ю строчку турнирной таблицы.

Напомним, два последних сезона Владислав Калитвинцев отыграл за «Черноморец» на правах аренды. В текущем сезоне он сыграл за одесситов 12 матчей. Калитвинцев выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодежную сборную (U-21).

Владислав - сын главного тренера московского «Динамо» Юрия Калитвинцева. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» интересуется полузащитником «Палермо» Хильемарком«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Палермо» Оскару Хильемарку, сообщает Stadionews.it.«Хочу шаг вперед, перейти в топ-клуб». Как Витсель обманывал нас целый год«Хочу шаг вперед, перейти в топ-клуб». Как Витсель обманывал нас целый годБельгиец убеждал, что собирается в Англию или Италию – оказалось, китайские деньги важнее.Кто такой Дриусси? Защитник, которым интересуется «Спартак»Кто такой Дриусси? Защитник, которым интересуется «Спартак»По сообщениям СМИ, «Спартак» проявляет интерес к 20-летнему нападающему «Ривер Плейт» Себастьяну Дриусси.Аксель Витсель покинул «Зенит». Таблица трансферов РФПЛАксель Витсель покинул «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Нобель Арустамян: Куасси переходит из «Краснодара» в «Селтик»Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил о том, что полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси продолжит карьеру в «Селтике».Антуан Гризманн: Мне не нравятся вопросы о будущем, никто же не спрашивает это у Роналду, Месси или БэйлаПолузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн отказался говорить на тему своего будущего.«ПСЖ», «Интер» и клуб из Китая претендуют на Алексиса СанчесаТри клуба проявляют интерес к полузащитнику «Арсенала» Алексису Санчесу.Андрей Червиченко: Луис Адриано для «Спартака» – это пустая трата денегАндрей Червиченко: Луис Адриано для «Спартака» – это пустая трата денегБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко – о главных трансферных событиях последних дней.«Рома» отдаст Итурбе в аренду в «Торино»Полузащитник «Ромы» Хуан Итурбе прошел медицинское обследование в «Торино» и в ближайшее время официально станет игроком «бордовых».Борис Игнатьев: Думаю, что Витсель подводит итог карьеры и решает проблему дальнейшего бытияВице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал переход 27-летнего полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».«Челси» намерен перехватить у «Арсенала» защитника «Вольфсбурга» Родригеса«Челси» рассчитывает опередить «Арсенал» в борьбе за защитника «Вольфсбурга» Рикардо Родригеса, который находится в сфере интересов «канониров» уже долгое время, сообщает The Sun.Нападающий «Тосно» Марков не захотел ехать на просмотр в ЦСКАГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что форварда команды Евгения Маркова хотел просмотреть ЦСКА, но этот вариант не заинтересовал игрока.«Зенит» может приобрести МертенсаНападающий «Наполи» Дрис Мертенс может перейти в петербургский «Зенит», сообщает ITASportPress.«Рубин» может пополниться полузащитником «Галатасарая» ОзтекиномПолузащитник «Галатасарая» Ясин Озтекин может продолжить карьеру в «Рубине», сообщает Fanatik.«Спартак» не устроили 3 млн евро, предложенные за Попова «Трабзонспором»«Спартак» и «Трабзонспор» по-прежнему не могут договориться о трансфере полузащитника Ивелина Попова, сообщает Takvim.«Спартак» получит от «Трабзонспора» 1 млн евро за трансфер ТаскиЗащитник «Спартака» Сердар Таски перейдет в турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» за один миллион евро.Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» никуда не уходитАдриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» никуда не уходит«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Марсель» отказался покупать ОздоеваФранцузский футбольный клуб «Марсель» отказался купить полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, сообщает портал footballclubdemarseille.fr.Мельгарехо попал в сферу интересов «Галатасарая»Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо попал в сферу интересов турецкого клуба «Галатасарай», сообщает Fotospor.ЦСКА предложил 2 миллиона долларов за защитника «Коринтианса»Московский ЦСКА вслед за «Спартаком» выразил намерение в приобретении защитника «Коринтианса» Роберто Мойзеса и предложил за футболиста два миллиона долларов, сообщает портал Meutimao.
Главные новости
Футбол
Чудесное спасение «Арсенала», решающий гол Овечкина и победа Кузнецовой. Главные новости утра
Биатлон
Вольфганг Пихлер: России нужно дать олимпийский перерыв и отстранить команду от Игр в Пхенчхане
Футбол
Калитвинцев продолжит карьеру в немецком клубе «Эрцгебирге Ауэ»
Биатлон
Гонки в Оберхофе под угрозой срыва из-за неблагоприятных погодных условий
Хоккей
Уильямс, Пачиоретти и Элерс - три звезды игрового дня в НХЛ
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Палермо» Хильемарком
Хоккей
День в истории. 30 лет назад сборные СССР и Канады были дисквалифицированы на МЧМ за массовую драку (видео)
Футбол
Таски подписал контракт с «Трабзонспором»
Теннис
Серена Уильямс проиграла 72-й ракетке мира на турнире в Окленде
Футбол
Этот день в истории. Квинси Промесу - 25!
все новости
Черноморец
Черноморецкалендарьстатистика
Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика
Возможные трансферы
Возможные трансферы