Михаил Сергачев: В полуфинале с американцами надо больше бросать и наказывать их за ошибки

Защитник сборной России Михаил Сергачев поделился ожиданиями от полуфинального матча с США в рамках МЧМ-2017.

- Думаю, что американцы начнут очень быстро, как они это всегда делают. Постраются держать нас в зоне. Нам же нужно будет быстрее выходить из зоны, больше бросать и наказывать их за ошибки.

Мы прибавляем с каждой игрой, добавили в игре в обороне, в меньшинстве. Забиваем больше голов, все ребята стараются. С каждой игрой мы понимаем друг друга лучше.

Доволен ли своей игрой? Я играю на команду, блокирую броски, играю в меньшинстве. Я делаю то, что должен делать. Да, обычно я больше атакую, но и здесь, если есть момент - пытаюсь что-то создать в атаке. Если не могу бросить от синей линии, то стараюсь включить ноги и обойти защитника соперника, - цитирует Сергачева официальный сайт ФХР.

Напомним, что в полуфинале сборная России снова сыграет с США. Матч состоится сегодня в 23:00 мск. На групповой стадии наша команда уступила американцам со счетом 2:3.