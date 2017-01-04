Вольфганг Пихлер: России нужно дать олимпийский перерыв и отстранить команду от Игр в Пхенчхане

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер выступил за принятие самых жестких мер в отношении нарушителей антидопинговых правил.

- Если все, что было сказано, соответствует действительности, то России нужно дать олимпийский перерыв и отстранить от Игр-2018 в Пхенчхане. Конечно, в этом случае могут пострадать и невиновные спортсмены, но все прочие меры не изменят ситуацию. Так у русских будет время подумать, и мы сможем все начать заново, - заявил Пихлер в интервью изданию Frankfurter Allgemeine.

Напомним, 22 декабря Международный союз биатлонистов лишил Россию право проведения этапа Кубка мира в Тюмени и отстранил двух биатлонистов из 31, в отношении которых по инициативе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена было начато расследование.



