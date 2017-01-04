Яя Туре: «Манчестер Сити» должен провести идеальный второй круг, чтобы стать чемпионом

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре оценил перспективы своей команды в чемпионской гонке.

- Доволен результатом игры с «Бернли». Было б очень плохо, если бы мы потеряли очки. Мы должны продолжать двигаться вперед и выиграть этот чемпионат. «Ливерпуль» был на четыре очка впереди нас, теперь осталось только два, и это здорово.

«Челси» физически находится в хорошей форме, потому что они играют только один матч в неделю. Нам нужно просто набраться терпения, и мы будем иметь возможности догнать их — это 100%. Если мы хотим поднять трофей, команда должна провести идеальный второй круг, — цитирует Туре официальный сайт «горожан».

«Манчестер Сити» в данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы отстает от лидирующего в турнире «Челси» на семь очков.

