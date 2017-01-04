«Зенит» может приобрести Самариса на деньги, полученные за продажу Витселя

«Зенит» не теряет надежду приобрести полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса, сообщает noticiasaominuto.com.

По информации источника, питерский клуб может осуществить этот трансфер на деньги, полученные за продажу полузащитника Акселя Витселя в китайский клуб.

Ранее сообщалось, что Самариса хотят купить клубы из Англии, но сам футболист сделал выбор в пользу «Зенита».

До «Бенфики» Самарис играл только в Греции. За национальную команду полузащитник провел 25 матчей и забил один мяч. В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.