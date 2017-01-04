Павлюченкова проиграла Гергес в первом круге турнира в Окленде
Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в первом круге теннисного турнира в новозеландском Окленде.
На старте турнира наша теннисистка уступила немке Юлии Гергес со счетом 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 26 минут.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) - Юлия Гергес (Германия) - 3:6, 4:6
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически