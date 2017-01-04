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Павлюченкова проиграла Гергес в первом круге турнира в Окленде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в первом круге теннисного турнира в новозеландском Окленде.

На старте турнира наша теннисистка уступила немке Юлии Гергес со счетом 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 26 минут. 

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) - Юлия Гергес (Германия) - 3:6, 4:6 

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