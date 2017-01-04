Кузнецова догнала Шарапову по количеству побед в WTA-туре
Россиянка Светлана Кузнецова минувшей ночью одержала 601-ю победу в профессиональной карьере.
По этому показателю 31-летняя спортсменка сравнялась с рекордсменкой среди россиянок - Марией Шараповой.
Напомним, матч второго раунда турнира WTA в Брисбене
(Австралия) между россиянкой Светланой Кузнецовой и австралийкой Дестани Айявой
завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в
пользу Кузнецовой.
Матч продолжался один час и десять минут. Светлана сделала больше эйсов (8:2) и совершила меньше двойных ошибок (2:3). В следующем раунде Светлана сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Айява Д. (Австралия) - 6:4, 6:3
Место и дата
04 января 05:30, , Онлайн-трансляция
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