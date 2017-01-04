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Бронзовый призер ОИ-2008 Александр Колобнев завершил карьеру

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский велогонщик, двукратный серебряный призер мировых первенств Александр Колобнев объявил о завершении спортивной карьеры.

- Все спортсмены тяжело переживают окончание карьеры. Момент принятия решения неизбежен. Это пытка.

Тот, кто говорит, что все это нормальный процесс, безболезненный, с переключением своей жизни, например, только на семью – все же, лукавит. Как оказалось, все это очень тяжело психологически, – цитирует 35-летнего спортсмена агентство «Р-Спорт».

Александр Колобнев становился серебряным призером чемпионатов мира 2007 и 2009 годов в групповых гонках.

А на Олимпиаде в Пекине в аналогичной дисциплине он завоевал бронзовую медаль.

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