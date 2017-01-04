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Валентин Балахничев: Выступать под непонятным флагом - это унизительно. Я бы не принял такого

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал установленный IAAF регламент подачи индивидуальных заявок российскими спортсменами на участие в международных стартах.

- На мой взгляд, выступать под непонятным флагом - то, о чем было объявлено - это унизительно. То смягчение критериев, о котором накануне заявила IAAF, связано с тем, что антидопинговая система в России восстанавливается. Но не знаю, как Россия отнесется к такому «подарку» - выступлению под нейтральным флагом.

Как спортсмен и как тренер я не принял бы такого. Пока не восстановим ВФЛА в правах, не должны выступать. Если у кого-то не хватает денег, Россия компенсирует, а если IAAF не хватает участия российских атлетов, пожалуйста, соглашайтесь на другие варианты.

У нас должна быть одна позиция. Пока я не услышал ее ни от Минспорта, ни от Олимпийского комитета России, - заявил Балахничев.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила от главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена список из 200 имен российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга.

В заявлении на сайте организации сообщается, что эти сведения будут учитываться при вынесении решений относительно спортсменов, запрашивающих индивидуальный допуск до международных соревнований. Ранее ряд российских спортсменов отправили в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки для участия в международных стартах. Среди атлетов Мария Кучина и Сергей Шубенков.

IAAF на своем официальном сайте опубликовала критерии допуска российских спортсменов к международным стартам в индивидуальном порядке. В одном из критериев сообщается: «спортсмен должен доказать, что не вовлечен в допинговые скандалы и не совершал махинаций с пробирками». 

Напомним, в ноябре 2015 года членство ВФЛА в IAAF было приостановлено из-за череды допинговых скандалов и цикла документальных фильмов немецкого телеканала ARD.


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