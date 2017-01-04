Агент Хильемарка: Впервые слышу об интересе к Оскару со стороны «Спартака»

Агент полузащитника «Палермо» Оскара Хильемарка Патрик Мерк сообщил, что ничего не знает об интересе к футболисту со стороны «Спартака».

- Впервые слышу об интересе к Оскару со стороны «Спартака». Я не разговаривал о такой возможности ни с игроком, ни с клубом, - сказал агент ТАСС.

Ранее появилась информация, что «Спартак» может приобрести футболиста сборной Швеции.



В текущем сезоне хавбек сыграл в серии А 15 матчей, но результативными действиями не отметился. До «Палермо» швед два сезона провел в ПСВ. За сборную Швеции Хильемарк провел 12 матчей и забил один мяч.