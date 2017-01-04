Ромуло 11 января присоединится к «Фламенго»

Полузащитник «Спартака» Ромуло присоединится к бразильскому «Фламенго» 11 января, сообщает UOL. По информации источника, клубы согласовали все условия трансфера.

Ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник готов пойти на понижение зарплаты, лишь бы перебраться в Бразилию.

Напомним, что действующий контракт Ромуло со «Спартаком» истекает в июне 2017 года, поэтому полузащитник может вступать в переговоры с другими клубами только с 1 января 2017-го.

Полузащитник выступал за «Спартак» с лета 2012 года и с тех пор успел провести за московский клуб 61 матч в чемпионате России, в которых забил три мяча.

В текущем сезоне РФПЛ Ромуло провел восемь матчей и отдал две голевых передачи.