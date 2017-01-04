Бадштубер может перейти из «Баварии» в «Гамбург»

Бывший защитник сборной Германии Хольгер Бадштубер может продолжить карьеру в «Гамбурге».

По информации Sport Bild, северяне уже провели переговоры с «Баварией» по вопросу о переходе 27-летнего игрока.

Воспитанник мюнхенского гранда начал играть за основной состав команды при Луи ван Гале в 2009 году. В последние сезоны Бадштубер перенес несколько тяжелых травм, которые поставили под сомнение возможность продолжения карьеры.

В текущем чемпионате Германии Хольгер отыграл за «Баварию» только 28 минут.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы планируют приобрести молодого центрального защитника «Хоффенхайма» и сборной Германии Николаса Зюле.

