Иван Новосельцев: Многие удивились: «У тебя отпуск, а ты тренируешься. Отдыхай!»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился впечатлениями от своего отпуска.

– В отпуске я всегда стараюсь поддерживать игровую форму. Мы снимаем площадку и играем с друзьями в футбол. Я бегаю, хожу заниматься на турники и брусья. В этом году моя жена спросила: «Есть ли в футболе практика индивидуальных тренировок за границей в тех странах, где лучшие школы футбола?» Мы стали узнавать, делал ли кто-то из футболистов что-то подобное. Оказалось, что никто из российских игроков не прибегал к такой практике. По крайней мере, нам не удалось ничего узнать об этом. Катя помогла мне найти тренера, мы решили поехать. Тренировки были во Франции.

– Вам кто-нибудь говорил, что вы ненормальный, раз так нагружаетесь в отпуске?

– Многие удивились, спрашивали, зачем мне это надо: «У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!» Но, как я уже говорил, всегда поддерживаю форму в отпуске, для меня важно расти и развиваться с каждым годом. Отдохнуть я еще успею, - приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

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Напомним, Новосельцев перешел в «Зенит» из «Ростова» летом 2016 года. В составе петербуржцев защитник провел пять матчей чемпионата России, а также три встречи в Лиге Европы.

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9 декабря футболисты «Зенита» ушли в отпуск. 9 января игроки пройдут медобследование в Петербурге, после чего отправятся на сборы в ОАЭ, где пробудут до 22 января. Следующие сборы команда проведет в Испании и Турции.

Первый матч в 2017 году сине-бело-голубые проведут 16 февраля в рамках 1/16 Лиги Европы против «Андерлехта».