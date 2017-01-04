Веснина и Макарова вышли в полуфинал турнира в Брисбене

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в австралийском Брисбене.

Их соперницы по 1/4 финала австралийка Саманта Стосур и Чжан Шуай (Китай) снялись с соревнований. Теннисистки, с которым Веснина и Макарова поспорят за выход в финал, определятся чуть позже.

Напомним, что Веснина и Макарова стали первыми в отечественной истории олимпийскими чемпионками в парном турнире, победив в финале ОИ-2016 швейцарских теннисисток Мартину Хингис и Тимею Бачински (6:4, 6:4).