Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кузнецова6:4, 6:3Айява
Баскетбол  Химки- : -Литкабелис
Хоккей  США (U-20)- : -Россия (U-20)
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Тоттенхэм- : -Челси
Футбол  Реал- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Веснина и Макарова вышли в полуфинал турнира в Брисбене

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в австралийском Брисбене.

Их соперницы по 1/4 финала австралийка Саманта Стосур и Чжан Шуай (Китай) снялись с соревнований. Теннисистки, с которым Веснина и Макарова поспорят за выход в финал, определятся чуть позже. 

Напомним, что Веснина и Макарова стали первыми в отечественной истории олимпийскими чемпионками в парном турнире, победив в финале ОИ-2016 швейцарских теннисисток Мартину Хингис и Тимею Бачински (6:4, 6:4).  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кузнецова догнала Шарапову по количеству побед в WTA-туреРоссиянка Светлана Кузнецова минувшей ночью одержала 601-ю победу в профессиональной карьере.Павлюченкова проиграла Гергес в первом круге турнира в ОклендеРоссиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в первом круге теннисного турнира в новозеландском Окленде.Серена Уильямс проиграла 72-й ракетке мира на турнире в ОклендеВторой номер рейтинга WTA американка Серена Уильямс не смогла выйти в третий круг турнира, проходящего в Новой Зеландии.Чудесное спасение «Арсенала», решающий гол Овечкина и победа Кузнецовой. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных событий утра среды.WTA. Брисбен. 1/8 финала. Кузнецова победила Айяву, Кербер сыграет с Барти и другие матчиРезультаты матчей 1/8 финала турнира WTA в Брисбене (Австралия).Кузнецова обыграла Айяву и вышла в 1/4 финала турнира в БрисбенеМатч второго раунда турнира WTA в Брисбене (Австралия) между россиянкой Светланой Кузнецовой и австралийкой Дестани Айявой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Кузнецовой.Брисбен. WTA. 1/16 финала. Кузнецова обыграла Чирико, Стосур уступила Мугурусе и другие матчиРезультаты матчей 1/16 финала турнира WTA в Брисбене (Австралия).Родина поднялась на 85-е место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Макарова и Веснина вышли во второй круг турнира в Брисбене в парном разрядеРоссийские теннисистки Екатерина Макарова - Елена Веснина одержали победу в первом круге турнира в Брисбене. Наш дуэт победил пару Дарья Юрак - Анастасия Родионова со счетом 6:2, 6:2.Кузнецова вышла во второй круг турнира в БрисбенеРоссиянка Светлана Кузнецова одержала победу в матче первого круга турнира WTA в Брисбене.Елена Веснина: Этот сезон считаю для себя лучшимРоссийская теннисистка Елена Веснина подвела итоги 2016 года.Первак не смогла выйти в основную сетку турнира в БрисбенеРоссийская теннисистка Ксения Первак уступила американке Саше Викери в матче первого раунда квалификации турнира в Брисбене (Австралия).Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом ОганяномВторая ракетка мира американка Серена Уильямс объявила о помолвке с армянским бизнесменом Алексисом Оганяном.Александр Медведев: Жалко, что Иванович не приедет в ПетербургБывший президент КХЛ, генеральный директор турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев высказался о решении Аны Иванович завершить спортивную карьеру.Шамиль Тарпищев: В следующем году Кузнецова может победить на одном из турниров «Большого шлема»Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением об игре петербургской теннисистки Светланы Кузнецовой.Шамиль Тарпищев: Шараповой нужно быть готовой к тому, что зрители будут болеть против нееПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от возвращения в WTA-тур Марии Шараповой.Шамиль Тарпищев: Самое значимое событие 2016 года? Золото Весниной и Макаровой на ОлимпиадеПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, какое событие для него было самым значимым в 2016 году.Веснина и Макарова награждены орденами ДружбыМинистр спорта РФ Павел Колобков вручил ордена Дружбы олимпийским чемпионкам по теннису, заслуженным мастерам спорта Елене Весниной и Екатерине Макаровой, сообщает официальный министерства спорта.Квитова не сможет играть шесть месяцев после стычки с грабителемДвукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова не сможет играть около шести месяцев после операции на левой руке.Александр Медведев: Винус Уильямс подтвердила участие в турнире в Санкт-ПетербургеГенеральный директор турнира WTA в Санкт-Петербурге Александр Медведев рассказал о составе участников турнира, который пройдет в феврале следующего года.
Главные новости
Футбол
Карло Анчелотти: Очень рад за Хенесса. После его избрания президентом «Бавария» выиграла все матчи
Биатлон
Юниорский чемпионат мира вместо Острова примет словацкий Осрблье
Футбол
Юристы Еременко отправили в УЕФА документы для апелляции
Футбол
Врач ЦСКА: Состояние здоровья Акинфеева позволит ему играть до 40 лет
Футбол
Бадштубер может перейти из «Баварии» в «Гамбург»
Футбол
Ромуло 11 января присоединится к «Фламенго»
Легкая атлетика
Валентин Балахничев: Выступать под непонятным флагом - это унизительно. Я бы не принял такого
Теннис
Кузнецова догнала Шарапову по количеству побед в WTA-туре
Теннис
Шамиль Тарпищев: Шарапова на ОИ-2020 способна завоевать золото
Биатлон
Вольфганг Пихлер: России нужно дать олимпийский перерыв и отстранить команду от Игр в Пхенчхане
все новости
Екатерина Макарова
Екатерина Макаровавсе новости
Елена Веснина
Елена Веснинавсе новости
WTA Tour
WTA Tour
татон брис
татон брис