Рикко Гросс: Сейчас не тот момент, чтобы вызывать на Кубок мира Логинова

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал выбор состава команды на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе.

- Слепов заболел, сейчас у него высокая температура. А Логинов... Сейчас не тот момент, чтобы вызывать его на Кубок мира. Он может нам пригодиться в следующем, олимпийском сезоне.

Конечно, международные старты спортсмену нужны, но для его появления нужно выбрать правильное время. Сейчас ходит много разговоров, поэтому с этим нужно повременить, - заявил Гросс в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Александр Логинов отбыл дисквалификацию за употребление запрещенного препарата эритропоэтина.

Все его результаты, начиная с ноября 2013 года, были аннулированы. Сейчас спортсмен выступает на Кубке IBU.

