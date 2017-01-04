Врач ЦСКА: Состояние здоровья Акинфеева позволит ему играть до 40 лет

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов уверен в том, что карьера голкипера армейцев и сборной России Игоря Акинфеева далека от завершения.

- В ЦСКА многие игроки получали травмы колена, а именно разрыв крестообразных связок: дважды - Акинфеев и Томаш Нецид, Виктор Васин. Но каждый конкретный случай имел свою биомеханику. Где-то был контакт, где-то случилось неудачное приземление на опорную ногу.

Если говорить о нашем голкипере, то даже после таких тяжелых повреждений состояние его здоровья позволит играть ему до сорока лет, как и многим европейским вратарям, - цитирует Керимова агентство ТАСС.

Напомним, Игорь Акинфеев играет за основной состав ЦСКА с 2002 года. На счету вратаря - 94 матча за сборную России. В этих играх он пропустил 71 мяч.







