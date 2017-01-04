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Юристы Еременко отправили в УЕФА документы для апелляции

Источник:  Р-СпортКомментарии

Юристы полузащитника ЦСКА Романа Еременко отправили в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все необходимые документы для апелляции игрока, сообщил один из представляющих спортсмена юристов Юрий Зайцев.

- Все необходимые документы в УЕФА мы отправили, - сказал Зайцев «Р-Спорт». - Ждем, когда они (УЕФА) выйдут из отпуска и предложат нам дату рассмотрения дела. Пока больше сказать нечего. 

Напомним, Еременко был отстранен от матчей с 6 октября, так как следы кокаина были обнаружены в пробе игрока, которая была взята у 29-летнего футболиста после матча Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2). 

Роман был дисквалифицирован на два года. Ранее юрист Георги Градев заявил, что рассчитывает только на сокращение дисквалификации, но не на полную ее отмену. 

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