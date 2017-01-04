Кристиан Нобоа: Даже не думал, что у меня будет русская жена и сам стану частью этой культуры

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал о том, как проводит зимние праздники.

- На самом деле, несмотря на то, что я так много лет живу в России, каждый Новый год мы проводим на пляже. Там всегда собирается вся моя семья - родители, братья, сестры - там мы и празднуем. У нас есть такой обычай: мы делаем чучело, куклу из бумаги, и сжигаем ее. Лицо для этой куклы каждый выбирает сам - такое, которое символизирует для него уходящий год. Это делается для того, чтобы оставить все невзгоды в прошедшем году и войти в новый год, так скажем, чистыми. Сжигается кукла прямо перед тем, как наступает Новый год.

- Когда вы впервые поехали в Россию, могли представить себе, что женитесь на русской девушке?

- Нет, ни за что. Даже мысли не было, что когда-то у меня будет русская жена, и я сам стану частью этой культуры. Это был большой сюрприз для меня. Когда я только приехал играть, мы познакомились с Ольгой в Казани. Я понял, что хочу быть с ней, вся моя семья поддержала мой выбор, и чуть позже мы поженились. Было немного сложно адаптироваться к другой стране, к другим обычаям, но благодаря сильному характеру мы все пережили и остались вместе, - цитирует Нобоа «Р-Спорт».

Напомним, что 31-летний Нобоа живет в России с 2007 года. Сначала играл за «Рубин», потом за «Динамо», сейчас выступает за «Ростов». В текущем сезоне он провел за донской клуб в чемпионате России 13 матчей и забил один мяч.