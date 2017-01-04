Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кузнецова6:4, 6:3Айява
Баскетбол  Химки- : -Литкабелис
Хоккей  США (U-20)- : -Россия (U-20)
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Тоттенхэм- : -Челси
Футбол  Реал- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кристиан Нобоа: Даже не думал, что у меня будет русская жена и сам стану частью этой культуры

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал о том, как проводит зимние праздники.

- На самом деле, несмотря на то, что я так много лет живу в России, каждый Новый год мы проводим на пляже. Там всегда собирается вся моя семья - родители, братья, сестры - там мы и празднуем. У нас есть такой обычай: мы делаем чучело, куклу из бумаги, и сжигаем ее. Лицо для этой куклы каждый выбирает сам - такое, которое символизирует для него уходящий год. Это делается для того, чтобы оставить все невзгоды в прошедшем году и войти в новый год, так скажем, чистыми. Сжигается кукла прямо перед тем, как наступает Новый год.

- Когда вы впервые поехали в Россию, могли представить себе, что женитесь на русской девушке?

- Нет, ни за что. Даже мысли не было, что когда-то у меня будет русская жена, и я сам стану частью этой культуры. Это был большой сюрприз для меня. Когда я только приехал играть, мы познакомились с Ольгой в Казани. Я понял, что хочу быть с ней, вся моя семья поддержала мой выбор, и чуть позже мы поженились. Было немного сложно адаптироваться к другой стране, к другим обычаям, но благодаря сильному характеру мы все пережили и остались вместе, - цитирует Нобоа «Р-Спорт». 

Напомним, что 31-летний Нобоа живет в России с 2007 года. Сначала играл за «Рубин», потом за «Динамо», сейчас выступает за «Ростов». В текущем сезоне он провел за донской клуб в чемпионате России 13 матчей и забил один мяч. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юристы Еременко отправили в УЕФА документы для апелляцииЮристы полузащитника ЦСКА Романа Еременко отправили в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все необходимые документы для апелляции игрока, сообщил один из представляющих спортсмена юристов Юрий Зайцев.Врач ЦСКА: Состояние здоровья Акинфеева позволит ему играть до 40 летВрач ЦСКА Шагабутдин Керимов уверен в том, что карьера голкипера армейцев и сборной России Игоря Акинфеева далека от завершения.«Спартак» продал центрального защитника? «Краснодар» продолжил обновляться«Спартак» продал центрального защитника? «Краснодар» продолжил обновляться«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Ромуло 11 января присоединится к «Фламенго»Полузащитник «Спартака» Ромуло присоединится к бразильскому «Фламенго» 11 января, сообщает UOL.Агент Хильемарка: Впервые слышу об интересе к Оскару со стороны «Спартака»Агент полузащитника «Палермо» Оскара Хильемарка Патрик Мерк сообщил, что ничего не знает об интересе к футболисту со стороны «Спартака».«Зенит» может приобрести Самариса на деньги, полученные за продажу Витселя«Зенит» не теряет надежду приобрести полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса, сообщает noticiasaominuto.com.«Спартак» интересуется полузащитником «Палермо» Хильемарком«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Палермо» Оскару Хильемарку, сообщает Stadionews.it.Таски подписал контракт с «Трабзонспором»«Трабзонспор» подписал контракт с защитником «Спартака» Сердаром Таски, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.Этот день в истории. Квинси Промесу - 25!Сегодня, 4 января, празднует свой юбилей полузащитник «Спартака» Квинси Промес. Футболисту исполняется 25 лет.Марко Девич: «Рубин» навсегда останется в моем сердцеНападающий Марко Девич, на днях покинувший «Рубин», поблагодарил казанский клуб за поддержку.Евгений Савин: В истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработатьБывший нападающий сборной России Евгений Савин рассказал о том, почему он так и не стал игроком ЦСКА.Хавьер Грасия: В «Рубине» осознают, что успеха невозможно добиться в кратчайшие срокиГлавный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия убежден в том, что руководство клуба предоставит ему карт-бланш для дальнейшей работы с командой.Евгений Савин: Самым успешным для меня был 2008 год, когда играл в «Крыльях» у СлуцкогоБывший нападающий сборной России Евгений Савин рассказал о том, какой сезон он считает самым удачным в своей карьере.«Хочу шаг вперед, перейти в топ-клуб». Как Витсель обманывал нас целый год«Хочу шаг вперед, перейти в топ-клуб». Как Витсель обманывал нас целый годБельгиец убеждал, что собирается в Англию или Италию – оказалось, китайские деньги важнее.Ломбертс до конца сезона останется в «Зените»Защитник «Зенита» Николас Ломбертс, скорее всего, останется в питерском клубе до конца сезона. Об этом сообщает бельгийское издание Voetbal24.be.Кто такой Дриусси? Форвард, которым интересуется «Спартак»Кто такой Дриусси? Форвард, которым интересуется «Спартак»По сообщениям СМИ, «Спартак» проявляет интерес к 20-летнему нападающему «Ривер Плейт» Себастьяну Дриусси.Этот день в истории: Олегу Романцеву исполнилось 63 годаСегодня отмечает день рождения известный российский футболист и тренер Олег Романцев. Ему исполнилось 63 года.Вячеслав Шевчук: Луческу был нашим диктатором, фараоном. Сыграть на сборах вничью – это сразу катастрофаБывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал о совместной работе с Мирчей Луческу, который сейчас возглавляет «Зенит».Вячеслав Шевчук: Спаллетти хотел видеть меня в «Зените». Не знаю, что не получилосьБывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук сказал, что мог перейти в «Зенит», но трансфер в итоге сорвался.Аксель Витсель покинул «Зенит». Таблица трансферов РФПЛАксель Витсель покинул «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.
Главные новости
Футбол
Карло Анчелотти: Очень рад за Хенесса. После его избрания президентом «Бавария» выиграла все матчи
Биатлон
Юниорский чемпионат мира вместо Острова примет словацкий Осрблье
Футбол
Юристы Еременко отправили в УЕФА документы для апелляции
Футбол
Врач ЦСКА: Состояние здоровья Акинфеева позволит ему играть до 40 лет
Футбол
Бадштубер может перейти из «Баварии» в «Гамбург»
Футбол
Ромуло 11 января присоединится к «Фламенго»
Легкая атлетика
Валентин Балахничев: Выступать под непонятным флагом - это унизительно. Я бы не принял такого
Теннис
Кузнецова догнала Шарапову по количеству побед в WTA-туре
Теннис
Шамиль Тарпищев: Шарапова на ОИ-2020 способна завоевать золото
Биатлон
Вольфганг Пихлер: России нужно дать олимпийский перерыв и отстранить команду от Игр в Пхенчхане
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Кристиан Нобоа
Кристиан Нобоавсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости