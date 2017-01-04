Юниорский чемпионат мира вместо Острова примет словацкий Осрблье

Чемпионат мира среди молодежи и юниоров по биатлону 2017 года пройдет в словацком городе Осрблье, сообщает официальный сайт IBU.

Ранее Союз биатлонистов России во избежание обострения ситуации в свете расследования допинговых случаев отказался от проведения чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове (Псковская область).

Также было принято решение о переносе запланированного этапа Кубка мира-2016/17 из Тюмени.

