Шведка Нильссон выиграла гонку преследования на «Тур де Ски», Чекалева - восьмая
Шведка Стина Нильссон стала победительницей гонки преследования на многодневной гонке «Тур де Ски».
Второе место заняла норвежка Хейди Венг. Тройку замкнула ее соотечественница Ингвильд Остберг.
Россиянка Юлия Чекалева показала восьмой результат.
«Тур де Ски»
2-й этап
Оберстдорф (Германия)
Женщины
Гонка преследования, 10 км
1. Стина Нильссон (Швеция) — 27:42.7
2. Хейди Венг (Норвегия) — +1.7
3. Ингвильд Эстбельг (Норвегия) — +1.8...
8. Юлия Чекалева — +2:40.3...
24. Елена Соболева — +4:09.0...
28. Полина Кальсина — +4:23.3...
35. Мария Гущина — +5:54.3...
41. Алиса Жамбалова — +7:24.6...
45. Ольга Царева (все — Россия) — +9:17.6.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически