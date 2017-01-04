Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кузнецова6:4, 6:3Айява
Баскетбол  Химки- : -Литкабелис
Хоккей  США (U-20)- : -Россия (U-20)
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Тоттенхэм- : -Челси
Футбол  Реал- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шведка Нильссон выиграла гонку преследования на «Тур де Ски», Чекалева - восьмая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Шведка Стина Нильссон стала победительницей гонки преследования на многодневной гонке «Тур де Ски».

Второе место заняла норвежка Хейди Венг. Тройку замкнула ее соотечественница Ингвильд Остберг.

Россиянка Юлия Чекалева показала восьмой результат. 

«Тур де Ски»

2-й этап

Оберстдорф (Германия)

Женщины

Гонка преследования, 10 км

1. Стина Нильссон (Швеция) — 27:42.7

2. Хейди Венг (Норвегия) — +1.7

3. Ингвильд Эстбельг (Норвегия) — +1.8...

8. Юлия Чекалева — +2:40.3...

24. Елена Соболева — +4:09.0...

28. Полина Кальсина — +4:23.3...

35. Мария Гущина — +5:54.3...

41. Алиса Жамбалова — +7:24.6...

45. Ольга Царева (все — Россия) — +9:17.6.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юлия Чекалева: Вся гонка прошла очень быстро и в суетеРоссийская лыжница Юлия Чекалева поделилась впечатлениями от участие в скиатлоне в рамках традиционной многодневки «Тур де Ски».Нильссон выиграла скиатлон на «Тур де Ски»Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в командном спринте Стина Нильссон стала победителем скиатлона на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).Норвежка Остберг выиграла масс-старт на «Тур де Ски», Чекалева – 11-яНа втором этапе «Тур де Ски» состоялся женский масс-старт на дистанции 5 км классическим стилем. Победу одержала норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Остберг.Норвежка Остберг выиграла гонку на 15 км на этапе КМ в Давосе, россиянка Чекалева – пятаяВ швейцарском Давосе сегодня стартовал третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.Норвежка Венг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Лиллехаммере, Чекалева - шестаяНорвежская лыжница Хайди Венг одержала победу в гонке преследования классическим ходом на 10 км на втором этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Лиллехаммере.Бьорген выиграла гонка на 10 км на этапе Кубка мира в РукеШестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).Вылегжанин выиграл гонку на 10 км на стартах в ФинляндииРоссийский лыжник Максим Вылегжанин стал победителем индивидуальной гонки на 10 километров на соревнованиях в финском Саариселькя. Россиянин преодолел дистанцию за 29 минут 20,8 секунды.Шведка Нильссон победила в спринте на этапе Кубка мира в ПланицеШведская лыжница Стина Нильссон победила в спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения).Устюгов стал пятым на Кубке мира в лыжном спринтеВ швейцарском Давосе завершился третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. В индивидуальном спринте свободным стилем лучшим из россиян стал Сергей Устюгов, занявший пятое место.У Юлии Чекалевой родился сынОб этом сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).Фалла выиграла спринт на первом этапе Кубка мира в РукеОлимпийская чемпионка Сочи Майкен Касперсен Фалла стала победителем спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке.Чекалева и Доценко в связи с беременностью пропустят следующий сезонРоссиянки Юлия Чекалева и Анастасия Доценко пропустят сезон-2015/16.Чекалева выиграла гонку на 10 км свободным стилем на чемпионате РоссииЮлия Чекалева победила в гонке на 10 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Архангельской области.Данил Акимов: Чекалева провалилась на чемпионате мираСтарший тренер женской сборной России Данил Акимов считает, что Юлия Чекалева провалила чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015 года, а сборная России выступила ниже своих возможностей.Юлия Чекалева: Я не видела даже спин тех, кто уходил на четвертый этап до меняРоссийская лыжницы Юлия Чекалева прокомментировала седьмое место женской сборной России в эстафете на чемпионате мира в Фалуне (Швеция). Золото завоевали норвежки.Менеджер сборной России: Доценко, Таныгина, Жукова и Чекалева выступят в эстафетеМенеджер сборной России Юрий Чарковский сообщил, что лыжницы Анастасия Доценко, Алевтина Таныгина, Наталья Жукова и Юлия Чекалева выступят в эстафетной гонке на чемпионате мира в шведском Фалуне.Доценко, Таныгина, Жукова и Чекалева побегут эстафету на чемпионате мира в ФалунеСтал известен состав женской российской команды на лыжную эстафету на чемпионате мира в Фалуне. Его назвал старший тренер женской сборной России Данила Акимов.Юлия Чекалева: Сегодня результат гонки предопределил снегРоссийская лыжница Юлия Чекалова прокомментировала 28-е место в индивидуальной гонки на 10 километров свободным стилем на чемпионате мира в Фалуне (Швеция). Победила Шарлотте Калла из Швеции.Юлия Чекалева: Сегодня самочувствие было никакое, да и на трассе одна кашаРоссийская лыжница Юлия Чекалева поделилась впечатлениями после скиатлона в Фалуне (Швеция) на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Напомним, что она заняла 16-е место.Йохауг выиграла скиатлон на чемпионате мира в Фалуне, Жукова – 13-яЙохауг выиграла скиатлон на чемпионате мира в Фалуне, Жукова – 13-яНорвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла золото в скиатлоне на чемпионате мира в Фалуне (Швеция).
Главные новости
Футбол
Карло Анчелотти: Очень рад за Хенесса. После его избрания президентом «Бавария» выиграла все матчи
Биатлон
Юниорский чемпионат мира вместо Острова примет словацкий Осрблье
Футбол
Юристы Еременко отправили в УЕФА документы для апелляции
Футбол
Врач ЦСКА: Состояние здоровья Акинфеева позволит ему играть до 40 лет
Футбол
Бадштубер может перейти из «Баварии» в «Гамбург»
Футбол
Ромуло 11 января присоединится к «Фламенго»
Легкая атлетика
Валентин Балахничев: Выступать под непонятным флагом - это унизительно. Я бы не принял такого
Теннис
Кузнецова догнала Шарапову по количеству побед в WTA-туре
Теннис
Шамиль Тарпищев: Шарапова на ОИ-2020 способна завоевать золото
Биатлон
Вольфганг Пихлер: России нужно дать олимпийский перерыв и отстранить команду от Игр в Пхенчхане
все новости
Юлия Чекалева
Юлия Чекалевавсе новости
Стина Нильссон
Стина Нильссонвсе новости