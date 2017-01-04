Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кузнецова6:4, 6:3Айява
Баскетбол  Химки- : -Литкабелис
Хоккей  США (U-20)- : -Россия (U-20)
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Тоттенхэм- : -Челси
Футбол  Реал- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карло Анчелотти: Очень рад за Хенесса. После его избрания президентом «Бавария» выиграла все матчи

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти доволен тем, что президентом клуба снова стал Ули Хенесс. 

- Игроки вернулись из рождественского отпуска в хороших кондициях. Предстоящий тренировочный сбор чрезвычайно важен в плане подготовки к важнейшим играм второго круга. Я очень рад за Ули Хенесса. После его избрания на пост президента «Баварии» мы выиграли все матчи, - заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Также главный тренер «Баварии» пожелал удачи своему бывшему ассистенту Полу Клементу, который недавно возглавил «Суонси».

Следующий матч чемпионата Германии мюнхенцы проведут 20 января на выезде против «Фрайбурга».

В 1/8 финала Лиги чемпионов команда Анчелотти сыграет с «Арсеналом».

Ули Хенесс был снова избран на пост президента «Баварии» 16 ноября 2016 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бадштубер может перейти из «Баварии» в «Гамбург»Бывший защитник сборной Германии Хольгер Бадштубер может продолжить карьеру в «Гамбурге».«Челси» намерен перехватить у «Арсенала» защитника «Вольфсбурга» Родригеса«Челси» рассчитывает опередить «Арсенал» в борьбе за защитника «Вольфсбурга» Рикардо Родригеса, который находится в сфере интересов «канониров» уже долгое время, сообщает The Sun.Руди Феллер: «Байер» не собирается продавать ЭрнандесаСпортивный директор «Байера» Руди Феллер заявил, что клуб не собирается расставаться с нападающим Хавьером Эрнандесом в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес к игроку со стороны ведущих английских клубов.«ПСЖ» подписал контракт с Дракслером до 2021 года«ПСЖ» официально подтвердил переход из «Вольсбурга» полузащитника Юлиана Дракслера.«Гамбург» расторг контракт со СпахичемНемецкий футбольный клуб «Гамбург» расторг контракт с защитником Эмиром Спахичем, сообщает пресс-служба клуба.Кокорин встретился с Рибери (фото)Нападающий «Зенита» Александр Кокорин встретился в Сингапуре с полузащитником «Баварии» Франком Рибери.Арьен Роббен: Переход в «Баварию» был для меня шагом назадПолузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал, почему в 2009 году был продан «Реалом» в немецкий клуб.«Бавария» разрешила ассистенту Анчелотти начать переговоры с «Суонси»«Бавария» объявила о том, что ассистент главного тренера Пол Клемент начал переговоры с «Суонси».«Ливерпуль» интересуется полузащитником «РБ Лейпциг» ФорсбергомПолузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг может перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщают британские СМИ.Помощник Анчелотти возглавит «Суонси»Новым главным тренером «Суонси» будет Пол Клемент, который сейчас является помощником наставника «Баварии» Карло Анчелотти, сообщает The Telegraph.Юрген Клопп: Гетце по-прежнему остается игроком мирового уровняГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что полузащитнику дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марио Гетце нужно дать время.Год Криштиану и «Реала». Итоги года от «ССФ»Год Криштиану и «Реала». Итоги года от «ССФ»Еженедельник «Советский спорт Футбол» подводит итоги 2016 года.«Челси» и «Бавария» ведут переговоры по трансферу Артуро ВидаляТренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает работу над усилением состава. Об этом сообщает издание The Sun.От Чичарито до Наингголана. Конте составил список потенциальных новичковОт Чичарито до Наингголана. Конте составил список потенциальных новичков«Советский спорт» рассказывает, кого в качестве усиления рассматривает итальянский специалист.Стала известна сумма отступных за ГнабриПолузащитник «Вердера» Серж Гнабри может покинуть немецкий клуб в январе 2017 года.Марк Бартра: Убеждаю Обамеянга не переходить в «Реал»Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра не советует своему товарищу по команде Пьеру-Эмерику Обамеянгу переходить в мадридский «Реал».«Бавария» и «Челси» претендуют на де ВреяЗащитник «Лацио» Стефан де Врей интересен «Баварии» и «Челси».«Челси» ведет переговоры о трансфере ЧичаритоНападающий леверкузенского «Байера» Хавьер Эрнандес попал в сферу интересов «Челси». Об этом сообщает издание Goal.Мануэль Баум утвержден в качестве главного тренера «Аугсбурга»37-летний специалист Мануэль Баум как минимум до конца текущего сезона будет исполнять обязанности главного тренера «Аугсбурга».Одил Ахмедов: Очень хочу попробовать свои силы в бундеслигеПолузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов рассказал о ситуации со своим возможным трансфером.
Главные новости
Футбол
Карло Анчелотти: Очень рад за Хенесса. После его избрания президентом «Бавария» выиграла все матчи
Биатлон
Юниорский чемпионат мира вместо Острова примет словацкий Осрблье
Футбол
Юристы Еременко отправили в УЕФА документы для апелляции
Футбол
Врач ЦСКА: Состояние здоровья Акинфеева позволит ему играть до 40 лет
Футбол
Бадштубер может перейти из «Баварии» в «Гамбург»
Футбол
Ромуло 11 января присоединится к «Фламенго»
Легкая атлетика
Валентин Балахничев: Выступать под непонятным флагом - это унизительно. Я бы не принял такого
Теннис
Кузнецова догнала Шарапову по количеству побед в WTA-туре
Теннис
Шамиль Тарпищев: Шарапова на ОИ-2020 способна завоевать золото
Биатлон
Вольфганг Пихлер: России нужно дать олимпийский перерыв и отстранить команду от Игр в Пхенчхане
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Карло Анчелотти
Карло Анчелоттивсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости