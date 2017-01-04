Карло Анчелотти: Очень рад за Хенесса. После его избрания президентом «Бавария» выиграла все матчи

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти доволен тем, что президентом клуба снова стал Ули Хенесс.

- Игроки вернулись из рождественского отпуска в хороших кондициях. Предстоящий тренировочный сбор чрезвычайно важен в плане подготовки к важнейшим играм второго круга. Я очень рад за Ули Хенесса. После его избрания на пост президента «Баварии» мы выиграли все матчи, - заявил Анчелотти на пресс-конференции.

"Ich freue mich sehr auf Uli Hoeneß. Nach seiner Wahl zum Präsidenten haben wir all unsere Spiele gewonnen." @MrAncelotti auf der #FCBPK. pic.twitter.com/Hev1XnpwW0 — FC Bayern München (@FCBayern) 4 января 2017 г.

Также главный тренер «Баварии» пожелал удачи своему бывшему ассистенту Полу Клементу, который недавно возглавил «Суонси».

Следующий матч чемпионата Германии мюнхенцы проведут 20 января на выезде против «Фрайбурга».

В 1/8 финала Лиги чемпионов команда Анчелотти сыграет с «Арсеналом».

Ули Хенесс был снова избран на пост президента «Баварии» 16 ноября 2016 года.

