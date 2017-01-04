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«Галатасарай» планирует взять в аренду Сахо

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо может переехать в чемпионат Турции. Об этом сообщает издание AMK.

Отмечается, что игроком сборной Франции интересуется «Галатасарай», который планирует взять футболиста в аренду до конца текущего сезона.

Также сообщается, что стамбульский клуб готов выплатить «красным» за этот переход 850 тысяч фунтов.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник провел во всех турнирах 5 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 12 млн евро, а его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2020 года.

Отметим, что ранее Сахо был уличен в употреблении запрещенных препаратов.

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