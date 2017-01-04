Илья Самсонов: Без золота домой возвращаться не хотим
Основной вратарь молодежной сборной России по хоккею Илья Самсонов подтвердил, что перед командой на чемпионате мира стоят самые высокие цели.
«У нашей сборной одна цель – без золота домой возвращаться не хотим», - заявил Самсонов.
Илья Самсонов о целях на МЧМ. Да, всё так: pic.twitter.com/gtLPR56MLL— Хоккей России (@russiahockey) 4 января 2017 г.
Сегодня в полуфинале турнира россияне сыграют со сборной США. Текстовая трансляция этого матча на сайте «Советского спорта» начнется в 23:00 по Москве.
В другом полуфинале хозяева первенства канадцы сразятся со шведами.
Матч
Место и дата
04 января 23:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически