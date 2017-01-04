Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кузнецова6:4, 6:3Айява
Баскетбол  Химки- : -Литкабелис
Хоккей  США (U-20)- : -Россия (U-20)
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Тоттенхэм- : -Челси
Футбол  Реал- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Самсонов: Без золота домой возвращаться не хотим

Источник:  ФХРКомментарии

Основной вратарь молодежной сборной России по хоккею Илья Самсонов подтвердил, что перед командой на чемпионате мира стоят самые высокие цели.

«У нашей сборной одна цель – без золота домой возвращаться не хотим», - заявил Самсонов.

Сегодня в полуфинале турнира россияне сыграют со сборной США. Текстовая трансляция этого матча на сайте «Советского спорта» начнется в 23:00 по Москве.

В другом полуфинале хозяева первенства канадцы сразятся со шведами.

Матч

США (U-20) - Россия (U-20)

Место и дата

04 января 23:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Канадцы поплыли! Почему хозяева ведут себя так нелепо на молодежном ЧМ-2017?Канадцы поплыли! Почему хозяева ведут себя так нелепо на молодежном ЧМ-2017?Дмитрий Пономаренко – о череде забавных ляпов, которые преследуют сборную Канады в последних поединках на молодежном чемпионате мира-2017.Михаил Сергачев: В полуфинале с американцами надо больше бросать и наказывать их за ошибкиЗащитник сборной России Михаил Сергачев поделился ожиданиями от полуфинального матча с США в рамках МЧМ-2017.Кирилл Ураков: Сборная России стала сильнее после первой игры против команды США на МЧМНападающий молодежной сборной России Кирилл Ураков поделился впечатлениями от матча с Данией (4:0) в 1/4 финала МЧМ-2017.Финляндия обыграла Латвию и сохранила место в элитном дивизионе МЧМВторой матч утешительного раунда молодежного чемпионата мира по хоккею за сохранение место в элитном дивизионе между сборными Финляндии и Латвии завершился победой финских хоккеистов. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу сборной Финляндии.США (U-20) – Россия (U-20). Начало текстовой трансляции в 23:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными США и России.Взгляд из Канады: «Это худшая сборная России на МЧМ за последние годы». Что-о?!Взгляд из Канады: «Это худшая сборная России на МЧМ за последние годы». Что-о?!Такую заметку о сборной России после четвертьфинала с Данией (4:0) написал ведущий автор канадского издания The Hockey News Кен Кэмпбелл.«Это была худшая игра». Американцы «советуют» – как одолеть их в полуфинале«Это была худшая игра». Американцы «советуют» – как одолеть их в полуфиналеЗавтра вечером сборная России встретится в полуфинале с командой США на МЧМ-2017. Вот несколько советов нашим от… самих соперников.Леонид Вайсфельд: Судя по игре с Данией, Россия готова к полуфиналу с СШАГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал победу сборной России над Данией (4:0) в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.Букмекеры считают сборную США фаворитом полуфинала МЧМ с РоссиейБукмекерские конторы выставили котировки на полуфинальную встречу молодежного чемпионата мира между сборными США и России.Как канадцы чуть не уронили флаг США. Комедия на чемпионате мира (видео)Как канадцы чуть не уронили флаг США. Комедия на чемпионате мира (видео)Интересная сценка произошла после матча США – Канада на молодежном чемпионате мира.«О датском вратаре еще Губерниев говорил!» Россия в полуфинале сыграет с США«О датском вратаре еще Губерниев говорил!» Россия в полуфинале сыграет с СШАНа молодежном чемпионате мира прошли четвертьфиналы. Россия победила Данию и в полуфинале сыграет со сборной США.Илья Самсонов: Я бы не сказал, что шайба Полунина стала переломнойВратарь молодежной сборной России Илья Самсонов после победы над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) похвалил партнеров по команде за игру и отметил, что гол Александра Полунина не стал переломным в матче.Сборная Канады обыграла чехов в 1/4 финала МЧМХоккеисты сборной Канады в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира переиграли команду Чехии.Удавка Брагина. Как сборная России пробьет себе дорогу в финал «антихоккеем»Удавка Брагина. Как сборная России пробьет себе дорогу в финал «антихоккеем»Дмитрий Пономаренко – о тактике Валерия Брагина на молодежном чемпионате мира, которая, похоже, вновь приведет россиян к успеху.Сборная США стала соперником россиян по полуфиналу МЧМХоккеисты сборной США в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира переиграли команду Швейцарии.Кирилл Капризов: Самсонов здорово играет, в нужные моменты подтаскиваетНападающий молодежной сборной России Кирилл Капризов после победы своей команды над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) похвалил партнера по сборной – вратаря Илью Самсонова.Александр Полунин: Наверное, после моего гола у датчан расстроился вратарьНападающий молодежной сборной России Александр Полунин после победы своей команды над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) отметил курьезность своей заброшенной шайбы, которая стала первой в матче.Сергей Зборовский: Плохо, что в матче с датчанами мы часто удалялисьЗащитник молодежной сборной России Сергей Зборовский после победы над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) посетовал на большое число удаление в составе своей команды.Шведы разгромили словаков и вышли в полуфинал МЧМХоккеисты сборной Швеции в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира уверенно обыграли команду Словакии.Валерий Брагин: Гол с центра поля не удивил. У меня вот вратарь однажды забил!Валерий Брагин: Гол с центра поля не удивил. У меня вот вратарь однажды забил!После матча Дания – Россия (0:4) наш главный тренер Валерий Брагин выступил перед журналистами.
Главные новости
Футбол
Гари Кэйхилл: «Челси» ничего не нужно менять из-за того, что нам будет противостоять «Тоттенхэм»
Футбол
«Шанхай СИПГ» предлагает «Боруссии» 150 миллионов евро за Обамеянга
Лыжный спорт
Устюгов одержал четвертую победу подряд на «Тур де Ски»
Футбол
«Зенит» готов заплатить за Самариса 20 млн евро
Футбол
«Манчестер Юнайтед» поборется с китайсиким клубом за Пепе
MMA
Состояние Мирзаева ухудшилось
Хоккей
Илья Самсонов: Без золота домой возвращаться не хотим
Футбол
Карло Анчелотти: Очень рад за Хенесса. После его избрания президентом «Бавария» выиграла все матчи
Биатлон
Юниорский чемпионат мира вместо Острова примет словацкий Осрблье
Футбол
Юристы Еременко отправили в УЕФА документы для апелляции
все новости
Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика
Илья Самсонов
Илья Самсоноввсе новости
Молодежный ЧМ
Молодежный ЧМтаблицакалендарьстатистикатексты/новости