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Состояние Мирзаева ухудшилось

Источник:  РЕН-ТВКомментарии

Друг бойца ММА Расула Мирзаева Аниуар Чеченов рассказал о самочувствии спортсмена после нападения.

По словам Чеченова, к настоящему моменту состояние бойца ухудшилось. Он остается в больнице.  

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники поджидали Мирзаева около жилого дома на Восточной улице. По бойцу было произведено несколько выстрелов из пневматического пистолета, после чего он был избит.

За карьеру в смешанных единоборствах Мирзаев одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

В 2011 году спортсмен фигурантом уголовного дела в связи с нанесением ущерба здоровью 19-летнему Ивану Агафонову. 

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