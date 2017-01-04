«Манчестер Юнайтед» поборется с китайсиким клубом за Пепе

33-летний защитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Пепе продолжает привлекать внимание других клубов.

Как сообщает издание Calciomercato.com, игроку «сливочных» поступило предложение от китайского клуба «Хэбэй Чайна Фортун», который готов платить ему 15 млн евро в год. Отмечается, что на футболиста также претендует «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Реал» не планирует продлевать контракт с защитником и готов отпустить его в «Манчестер Сити».



В нынешнем сезоне Пепе провел во всех турнирах 11 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 6 млн евро, а его соглашение с мадридским клубом истекает летом 2017 года.