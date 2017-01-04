«Зенит» готов заплатить за Самариса 20 млн евро
«Зенит» готов заплатить за полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса 20 миллионов евро, сообщает A Bola.
Ранее сообщалось, что питерский клуб может осуществить этот трансфер на деньги, полученные за продажу полузащитника Акселя Витселя в китайский клуб.
Самарис не против перехода в «Зенит», футболист даже отказался продолжить карьеру в Англии.
До «Бенфики» Самарис играл только в Греции. За национальную команду полузащитник провел 25 матчей и забил один мяч. В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
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