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«Зенит» готов заплатить за Самариса 20 млн евро

Источник:  A BolaКомментарии

«Зенит» готов заплатить за полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса 20 миллионов евро, сообщает A Bola.

Ранее сообщалось, что питерский клуб может осуществить этот трансфер на деньги, полученные за продажу полузащитника Акселя Витселя в китайский клуб. 

Самарис не против перехода в «Зенит», футболист даже отказался продолжить карьеру в Англии. 

До «Бенфики» Самарис играл только в Греции. За национальную команду полузащитник провел 25 матчей и забил один мяч.  В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.    

Аксель Витсель покинул «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ

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