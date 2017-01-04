«Марсель» вошел в список претендентов на Шнайдерлина

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнайдерлин может вернуться в чемпионат Франции. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, помимо «Эвертона» и «Вест Бромвича», на игрока «красных дьяволов» претендует «Марсель». Отмечается, что на данный момент окончательного решения по своей карьере футболист не принял, однако, ранее сообщалось, что наставник «Юнайтед» Жозе Моуринью не хочет, чтобы Морган переходил в стан «ирисок».

Также стоит отметить, что информацию об уходе Шнайдерлина в январе Моуринью подтвердил на одной из пресс-конференций.

В нынешнем сезоне французский игрок провел во всех турнирах 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает 27-летнего полузащитника в 28 млн евро, а его контракт с «МанЮнайтед» рассчитан до 2019 года.