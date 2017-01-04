«Ливерпуль» может приобрести за 50 млн фунтов нападающего «Бенфики»

Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом намерен укрепить атакующую линию команды в январе 2017 года.

Как сообщает O Jogo, английский клуб раздумывает над приобретением нападающего «Бенфики» Рауля Хименеса. Отмечается, что руководство португальской команды готово отпустить игрока сборной Мексики за 50 млн фунтов.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел во всех турнирах 14 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 11 млн евро, а его контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2020 года.

Стоит отметить, что мексиканец пополнил ряды лиссабонского клуба минувшим летом из мадридского «Атлетико» за 22 млн евро.