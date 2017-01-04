Врач ЦСКА: Допинг-офицеры УЕФА и ФИФА не раз брали «чистые» пробы у Еременко

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что полузащитник команды Роман Еременко не раз сдавал «чистые» допинг-пробы в 2016 году.

– Еременко несколько раз в этом году проходил допинг–контроль, к нам и на базу несколько раз приезжали представители УЕФА и ФИФА – Рома всегда был «чист». Пройдет время, он сам все расскажет, а сейчас мы хотим его только поддержать. Надо, чтобы он поскорее отошел от этого и снова вернулся на поле. Надеемся, что апелляцию удовлетворят, и срок его отстранения сократят.

С такой ситуацией я столкнулся впервые в своей практике. Уверен, что этот случай единичный в ЦСКА, и такого в клубе больше не повторится. Современные тесты и анализы способны выявить кокаин. В среднем, этот вид наркотика выходит из организма не менее десяти дней, а то и больше, - цитирует ТАСС Керимова.

Напомним, Еременко был отстранен от матчей с 6 октября, так как следы кокаина были обнаружены в пробе игрока, которая была взята у 29-летнего футболиста после матча Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2). Роман был дисквалифицирован на два года.