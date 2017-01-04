Устюгов одержал четвертую победу подряд на «Тур де Ски»
Россиянин Сергей Устюгов выиграл гонку преследования на многодневной гонке «Тур де Ски».
Второе место завоевал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. Тройку призеров замкнул канадец Алекс Харви.
Напомним, Устюгов ранее добился победы на «Тур де Ски» в спринте, масс-старте и скиатлоне.
«Тур де Ски»
Оберстдорф (Германия)
Мужчины
Гонка преследования, 15 км
1. Сергей Устюгов (Россия) — 37:58.5
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — + 37.2
3. Алекс Харви (Канада) — +1:08.8
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