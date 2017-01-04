«Шанхай СИПГ» предлагает «Боруссии» 150 миллионов евро за Обамеянга

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Китае.

По информации La Gazzetta dello Sport, клуб «Шанхай СИПГ» предлагает 150 миллионов евро «Боруссии» за переход игрока, а годовая зарплата габонца может составить 41 миллион евро, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком мира.

Ранее сообщалось, что сам Обамеянг хотел бы рассмотреть вариант с переходом в мадридский «Реал».



Пьер-Эмерик - лучший бомбардир текущего сезона немецкой бундеслиги. На его счету - 16 забитых мячей в первом круге.

Напомним, цвета «Шанхай СИПГ» уже защищает бывший нападающий «Зенита» бразилец Халк.

