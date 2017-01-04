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Гари Кэйхилл: «Челси» ничего не нужно менять из-за того, что нам будет противостоять «Тоттенхэм»

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Защитник «Челси» Гари Кэйхилл в преддверии матча с «Тоттенхэмом» рассказал об атмосфере в своей команде, отметив настрой каждого игрока «синих».

«Нет причин, по которым команда, тренер или тренерский штаб не ощущали бы уверенность в своих силах перед сегодняшним матчем.

Мы набрали выдающийся победный ход, но мы сознаем, что сегодня нас ожидает матч, о котором все будут говорить, в этом плане ничего не изменилось. Это топ-матч, мы знаем, что это значит, мы играли подобные матчи в прошлом и готовимся к этой игре с тем же отношением, что и ранее.

Нам не нужно ничего принципиально менять в подготовке к матчу только из-за того, что нам будет противостоять «Тоттенхэм». Все будет то же самое, мы ожидаем привычной игры от каждого футболиста команды, и если это произойдет, то все будет хорошо», – цитирует игрока официальный сайт «синих».

Напомним, «Челси» и «Тоттенхэм» встретятся сегодня в рамках 20-го тура АПЛ. Встреча состоится на домашнем стадионе «шпор» и стартует в 23.00 мск.

Советский спорт проведет текстовую трансляцию матча.

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