Сергей Карякин: Режим жизни очень напряженный – мало спим, много работаем

Российский гонщик, участник «Дакара»-2017 в классе квадроциклов Сергей Карякин прокомментировал итоги второго этапа ралли-марафона, в котором он финишировал 15-м и в общем зачете опустился с седьмого на 14-е место.

«Всем привет, сегодня второй гоночный день, первый серьезный спецучасток, очень он мне не понравился, но здесь есть, скорее, мои собственные причины. Разболелся, к тому же предстартовое волнение еще не отпустило, да и режим жизни очень напряженный – мало спим, много работаем. Сегодня на самом деле было тяжело, температура + 47 градусов. В начале спецучастка пробил колесо, пока его ремонтировал, меня обогнали порядка 20 соперников. Мне пришлось их всех заново обгонять, что сделать было практически невозможно – я два раза улетел в кусты, один раз застрял в грязи.

Трасса спецучастка – русло реки, было много феш-феша, он буквально стоял в воздухе и ориентироваться было невозможно, ничего не видно, грязь перемешивалась с песком, прилипала к очкам. Все было разгорячено до предела, у многих участников перегревалась техника, много было и травм, переломов. Я ехал аккуратно, проиграл достаточно много времени лидеру, но опять же сейчас говорить про какие-то результаты по меньшей мере глупо. Ребята, которые пытаются что-то себе или другим доказать, летят на все деньги, а, по факту, на финише ситуация кардинально изменится. Я абсолютно спокоен, всем большое спасибо за поддержку. Впереди 11 дней, все будет хорошо, я в этом уверен», - написал Карякин в инстаграмме.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.