Хабиб Нурмагомедов: С Макгрегором в Москве мы распродали бы 80-тысячный стадион

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих планах на будущее, а также оценил уровень мастерства чемпиона организации в легком весе Конора Макгрегора.

«Я хочу побить Тони Фергюсона, забрать этот никчемный пояс временного чемпиона и затем сразиться с Конором Макгрегором за настоящий пояс чемпиона. Я очень известен в России. Нужно признать, что и Конор очень известен в России тоже. Если UFC сделает промоушен-тур по всему миру: Рио-де-Жанейро, Лас-Вегас, Нью-Йорк, Торонто, Лондон, Москва, Токио, и после этого даст нам три месяца на подготовку, то мы сможем распродать все билеты на 80-тысячном стадионе в Москве. Но если я действительно буду драться с Конором, то UFC, полагаю, проведет наш бой в Нью-Йорке или в Лас-Вегасе, потому что именно там самый прибыльные арены для трансляции по системе PPV. Ирландия не подходит для PPV как и Россия. Для UFC это бизнес и им нужно зарабатывать.

Шансы на встречу с Макгрегором 50 на 50. Мне кажется, он проведет бой в полусреднем весе. Если проиграет, то вернется в легкий вес, как он это делал. Он никогда не защищал пояса чемпионов. Он прыгает по категориям, играет в игры, потому что хорошо продает PPV. Поэтому у него есть влияние на UFC. А что касается спортивных данных, то я не могу сказать, что он феноменальный боец. Он только хороший боксер. UFC никогда не давала бойцу титульный бой через шесть месяцев, после его поражение сдачей, А Конор оказался в титульном бою», – приводит слова Нурмагомедова Allboxing.ru.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт рассказал о препятствиях, которые стоят на пути организации боя Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.

Напомни, 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Тони и Хабиб должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.

Чемпион мира ирландец Конор Макгрегор не планирует проводить бои до лета 2017 года.