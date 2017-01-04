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Дмитрий Сотников: Практически весь день на максимуме

Источник:  «КАМАЗ-Мастер»Комментарии

Пилот команды «КАМАЗ-мастер», участник «Дакара»-2017 Дмитрий Сотников прокомментировал итоги второго этапа ралли-марафона, в котором его экипаж финишировал вторым и в общем зачете поднялся с 10-й строчки на вторую.

«Было достаточно жарко, местами жестко, но практически весь день на максимуме - это такой местами не хитрый спецучасток, очень много ограничений. Кто как отработал, тот так и приехал.

Во второй половине мешала пыль, когда наши треки с джипами сошлись и начали попадаться очень много машин и машин на буксире, но хорошо, что были какие-то ограничения - это немного помогло снизить скорость и проехать большую часть джипов», - сказал Сотников пресс-службе команды.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

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