Айрат Мардеев: За 100 километров до финиша лопнул шланг ГУРа

Пилот команды «КАМАЗ-мастер», участник «Дакара»-2017 Айрат Мардеев прокомментировал итоги второго этапа ралли-марафона, в котором его экипаж финишировал 21-м и в общем зачете опустился с 14-й строчки на 18-ю.

«Ехали с достаточно хорошим темпом, настолько насколько позволяла густая пыль, висящая над трассой. Но за 100 километров до финиша лопнул шланг ГУРа. На устранение неисправности ушло около 12 минут», - цитирует Мардеева официальный сайт команды.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.