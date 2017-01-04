Карло Анчелотти: «Бавария» должна найти необходимый баланс между атакой и обороной
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о целях своей команды после окончания зимней паузы.
«Во второй части сезона мы должны будем найти необходимый баланс между атакой и обороной. Мы должны создавать больше опасных моментов и меньше позволять вблизи наших ворот!» – приводит слова специалиста клубная пресс-служба.
Следующий матч чемпионата Германии действующий чемпион страны проведет 20 января на выезде против «Фрайбурга».
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