Карло Анчелотти: «Бавария» должна найти необходимый баланс между атакой и обороной

Йосуа Киммих: Мне 21 год, Хаби Алонсо – 35. Когда-нибудь буду получать в «Баварии» больше игрового времени

Футболист «Баварии» Йосуа Киммих рассказал о том, на какой позиции он видит свое игровое будущее.