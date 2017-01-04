Антон Шибалов: Сегодня результат очень сильно зависел от удачи

Пилот команды «КАМАЗ-мастер», участник «Дакара»-2017 Антон Шибалов прокомментировал итоги второго этапа ралли-марафона, в котором его экипаж финишировал 15-м и в общем зачете поднялся с 16-й строчки на 15-ю.

«Бывали моменты, когда въезжали в облако пыли и просто останавливались из-за нулевой видимости. Стояли практически в темноте пока не садилась пыль. Затем чудом объехали джип остановившийся в пыли между заборами отгораживающими сельскохозяйственные угодья. Сегодня результат очень сильно зависел от удачи – насколько свободная перед тобой была дорога, настолько быстро ты и ехал. Ситуация усугубилась тем, что после первого CP треки ехавших до этого раздельно легкового и грузового зачета сошлись и очень сильно нам мешали подотставшие джипы», - цитирует Шибалова официальный сайт команды.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.