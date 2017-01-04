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Сергей Устюгов: До самого конца не верил, что Сундбю меня не догонит

Источник:  «Лыжный спорт»Комментарии

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем.

«Гонка была тяжелой, я до самого конца не верил, что Мартин меня не догонит. Ехал и думал, что вот-вот он должен подъехать, но, когда на последнем круге мне сказали, что я от него уезжаю, я начал переступать через себя, терпеть, как никогда не терпел. Гонка сложилась очень тяжело», – приводит слова Устюгова «Лыжный спорт».

Напомним, на финише россиянин опередил представителя Норвегии Мартина Йонсруда Сундбю на 37,5 секунды.

Таким образом, Устюгов выиграл четвертую гонку кряду в рамках многодневки «Тур де Ски».

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