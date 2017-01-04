Сергей Устюгов: До самого конца не верил, что Сундбю меня не догонит

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Мартин Йонсруд Сундбю: Устюгов - сейчас лучший лыжник в мире Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю считает, что россиянин Сергей Устюгов является на данный момент самым сильным лыжником в мире.

Сергей Устюгов: На коньковой части шел и думал, как бы остаться в десятке Российский лыжник Сергей Устюгов, ставший победителем скиатлона на дистанции 20 км, прошедшего в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Оберстдорфе, поделился эмоциями от гонки.

Елена Вяльбе: Победы Устюгова – серьезная заявка на золото «Тур де Ски» Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление Сергея Устюгова на многодневке «Тур де Ски».

Устюгов стал победителем скиатлона на дистанции 20 км Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем скиатлона на дистанции 20 км, который прошел в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

Юлия Чекалева: Вся гонка прошла очень быстро и в суете Российская лыжница Юлия Чекалева поделилась впечатлениями от участие в скиатлоне в рамках традиционной многодневки «Тур де Ски».

Нильссон выиграла скиатлон на «Тур де Ски» Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в командном спринте Стина Нильссон стала победителем скиатлона на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

Президент FIS: Насколько мы знаем, Устюгов не причастен к допинг-скандалам Президент FIS Джанфранко Каспер рассказал, что у него нет информации о причастности российского спортсмена Сергея Устюгова к допинг-скандалам.

Сергей Устюгов: Могу сказать, что я «чист» Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что никогда не принимал допинг.

Норвежка Остберг выиграла масс-старт на «Тур де Ски», Чекалева – 11-я На втором этапе «Тур де Ски» состоялся женский масс-старт на дистанции 5 км классическим стилем. Победу одержала норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Остберг.

Елена Вяльбе: Надеюсь, что Устюгов будет и дальше побеждать Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление Сергея Устюгова на многодневке «Тур де Ски».

Устюгов выиграл масс-старт и лидирует в общем зачете «Тур де Ски» На этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире (Швейцария) прошел масс-старт классическим стилем на 10 км у мужчин. Победу одержал российский лыжник Сергей Устюгов.

Устюгов выиграл спринт на этапе КМ в Валь Мюстаире Российский лыжник Сергей Устюгов показал лучший результат в спринте на этапе Кубка мира в Валь Мюстаире.

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Сергей Устюгов: Информации у меня нет, я готовлюсь в Тур де Ски Бронзовый призер многодневной лыжной гонки Тур-де-Ски-2016 Сергей Устюгов рассказал, что продолжает подготовку к соревнованиям.