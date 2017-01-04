Сергей Устюгов: До самого конца не верил, что Сундбю меня не догонит
Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем.
«Гонка была тяжелой, я до самого конца не верил, что Мартин меня не догонит. Ехал и думал, что вот-вот он должен подъехать, но, когда на последнем круге мне сказали, что я от него уезжаю, я начал переступать через себя, терпеть, как никогда не терпел. Гонка сложилась очень тяжело», – приводит слова Устюгова «Лыжный спорт».
Напомним, на финише россиянин опередил представителя Норвегии Мартина Йонсруда Сундбю на 37,5 секунды.
Таким образом, Устюгов выиграл четвертую гонку кряду в рамках многодневки «Тур де Ски».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически