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«Югра» дома проиграла «Торпедо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Югра» на домашнем льду уступила «Торпедо» со счетом 0:2.

В составе победителей шайбы забросили Владимир Галузин и Дмитрий Семин.

Команда из Нижнего Новгорода с 84 очками занимает третье место в Западной конференции, а подопечные Андрея Разина расположились на 14-м месте на Востоке, имея в активе 49 очков.

В следующем туре «Торпедо» 6 января на выезде сыграет с «Автомобилистом», а команда из Ханты-Мансийска в этот же день примет московский «Спартак».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Югра - Торпедо - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Галузин (Потапов), 33:23 (0:1). Сёмин 58:52 (0:2).

Место и дата

04 января 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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