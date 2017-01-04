«Югра» дома проиграла «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Югра» на домашнем льду уступила «Торпедо» со счетом 0:2.

В составе победителей шайбы забросили Владимир Галузин и Дмитрий Семин.

Команда из Нижнего Новгорода с 84 очками занимает третье место в Западной конференции, а подопечные Андрея Разина расположились на 14-м месте на Востоке, имея в активе 49 очков.

В следующем туре «Торпедо» 6 января на выезде сыграет с «Автомобилистом», а команда из Ханты-Мансийска в этот же день примет московский «Спартак».

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