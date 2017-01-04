«Югра» дома проиграла «Торпедо»
В матче
регулярного чемпионата КХЛ «Югра» на домашнем льду уступила «Торпедо» со счетом
0:2.
В составе
победителей шайбы забросили Владимир Галузин и Дмитрий Семин.
Команда из
Нижнего Новгорода с 84 очками занимает третье место в Западной конференции, а
подопечные Андрея Разина расположились на 14-м месте на Востоке, имея в активе
49 очков.
В следующем туре «Торпедо» 6 января на выезде сыграет с «Автомобилистом», а команда из Ханты-Мансийска в этот же день примет московский «Спартак».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Югра - Торпедо - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Галузин (Потапов), 33:23 (0:1). Сёмин 58:52 (0:2).
Место и дата
04 января 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически