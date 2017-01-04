Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Ченнае
Россиянин Даниил Медведев в рамках второго круга турнира в Ченнае нанес поражение представителю Тайваня Лу Яньсюню.
Встреча, прошедшая сегодня, 4 января, завершилась победой спортсмена из РФ со счетом 6:4, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время 20-летний Медведев сделал 6 эйсов, 1 двойную ошибку, 5 брейков и проиграл 2 гейма на своей подаче.
В четвертьфинале Даниил сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) – Йозеф Ковалик (Словакия).
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