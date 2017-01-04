Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кузнецова6:4, 6:3Айява
Баскетбол  Химки- : -Литкабелис
Хоккей  США (U-20)- : -Россия (U-20)
Хоккей  Барыс1 : 0Спартак
Футбол  Тоттенхэм- : -Челси
Футбол  Реал- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Торино» объявил о переходе Итурбе из «Ромы»

Источник:  ФК «Торино»Комментарии

Полузащитник «Ромы» Хуан Итурбе на правах аренды перешел в «Торино», сообщает официальный сайт «быков».

При этом в соглашение между клубами включена опция о возможности полного выкупа прав на Итурбе в летнее трансферное окно. Для этого «Торино» придется заплатить «Роме» 12,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Итурбе выходил на поле в пяти матчах «Ромы» в серии A, сыграл в одном матче квалификации Лиги чемпионов и принял участие во всех шести играх команды на групповом этапе Лиги Европы. Однако ни одним результативным действием полузащитник не отметился.

Добавим, что после первого круга «Торино» занимает восьмое место в чемпионате.

Ромуло и Таски покидают «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ромуло и Таски покидают «Спартак». Таблица трансферов РФПЛРомуло и Таски покидают «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Таски подписал контракт с «Трабзонспором»«Трабзонспор» подписал контракт с защитником «Спартака» Сердаром Таски, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.Андрей Червиченко: Витсель поступил правильно, уехав в КитайБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко – об уходе Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».Андрей Червиченко: Луис Адриано для «Спартака» – это пустая трата денегАндрей Червиченко: Луис Адриано для «Спартака» – это пустая трата денегБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко – о главных трансферных событиях последних дней.Томас Ринкон: Когда я услышал название «Ювентус», у меня не осталось никаких сомненийПолузащитник Томас Ринкон прокомментировал свой переход из «Дженоа» в «Ювентус».«Рома» отдаст Итурбе в аренду в «Торино»Полузащитник «Ромы» Хуан Итурбе прошел медицинское обследование в «Торино» и в ближайшее время официально станет игроком «бордовых».Защитник «Анжи» Менса перешел в клуб MLS «Коламбус Крю»Ганский защитник «Анжи» Джонатан Менса стал игроком клуба Главной MLS «Коламбус Крю». Об этом сообщил официальный сайт махачкалинской команды.Официально: Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель стал игроком китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает официальный сайт петербургского клуба.10 худших трансферов в истории РФПЛ10 худших трансферов в истории РФПЛ«Советский спорт» вспоминает самые неудачные трансферы российских клубов.«Шахтер» выкупил контракт нападающего «Тосно» ЛаптеваФутбольный клуб «Тосно» и солигорский «Шахтер» пришли к соглашению о выкупе белорусским клубом контракта нападающего Дениса Лаптева, сообщает официальный сайт петербургской команды.«ПСЖ» подписал контракт с Дракслером до 2021 года«ПСЖ» официально подтвердил переход из «Вольсбурга» полузащитника Юлиана Дракслера.«Гамбург» расторг контракт со СпахичемНемецкий футбольный клуб «Гамбург» расторг контракт с защитником Эмиром Спахичем, сообщает пресс-служба клуба.Нападающий «Дженоа» Паволетти перешел в «Наполи»Нападающий «Дженоа» Леонардо Паволетти стал игроком «Наполи», сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.Йокич расторг контракт с «Вильярреалом»Словенский футболист Боян Йокич расторг контракт с «Вильярреалом», сообщает пресс-служба испанского клуба.«Ювентус» подписал полузащитника «Дженоа» Ринкона«Ювентус» подписал контракт с полузащитником «Дженоа» Томасом Ринконом, сообщается на официльном сайте клуба из Турина.Нападающий «Ромы», которым интересовался «Зенит», близок к переходу в «Торино»Как сообщает Sky Sport Italy, футболист «Ромы» Хуан Итурбе перейдет в «Торино».Думбия отказался уезжать из Европы в КитайЭкс-форвард ЦСКА Сейду Думбия, ныне выступающий за «Базель», отказался от перехода в один из китайских клубов из-за желания играть в Европе. Об этом сообщает итальянская Gazzetta dello Sport.«Дженоа» подписал новичка из серии BПолузащитник Андреа Бегетто продолжит карьеру в «Дженоа».Голкипер Нарди досрочно вернулся в «Монако» после аренды в «Ренне»22-летний вратарь Поль Нарди, выступавший за «Ренн» на правах аренды, вернулся в «Монако». Об этом сообщает официальный твиттер «Ренна».Райан Бабел: Я мог оказаться в «Бешикташе» еще полтора года назадПолузащитник «Бешикташа» Райан Бабел прокомментировал подписание контракта с турецким клубом.
Главные новости
Лыжный спорт
Сергей Устюгов: До самого конца не верил, что Сундбю меня не догонит
MMA
Хабиб Нурмагомедов: С Макгрегором в Москве мы распродали бы 80-тысячный стадион
Футбол
Гари Кэйхилл: «Челси» ничего не нужно менять из-за того, что нам будет противостоять «Тоттенхэм»
Футбол
«Шанхай СИПГ» предлагает «Боруссии» 150 миллионов евро за Обамеянга
Лыжный спорт
Устюгов одержал четвертую победу подряд на «Тур де Ски»
Футбол
«Зенит» готов заплатить за Самариса 20 млн евро
Футбол
«Манчестер Юнайтед» поборется с китайсиким клубом за Пепе
MMA
Состояние Мирзаева ухудшилось
Хоккей
Илья Самсонов: Без золота домой возвращаться не хотим
Футбол
Карло Анчелотти: Очень рад за Хенесса. После его избрания президентом «Бавария» выиграла все матчи
все новости
Рома
Ромакалендарьстатистика
Торино
Торинокалендарьстатистика
Хуан Мануэль Итурбе
Хуан Мануэль Итурбевсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы