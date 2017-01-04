«Торино» объявил о переходе Итурбе из «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Хуан Итурбе на правах аренды перешел в «Торино», сообщает официальный сайт «быков».

При этом в соглашение между клубами включена опция о возможности полного выкупа прав на Итурбе в летнее трансферное окно. Для этого «Торино» придется заплатить «Роме» 12,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Итурбе выходил на поле в пяти матчах «Ромы» в серии A, сыграл в одном матче квалификации Лиги чемпионов и принял участие во всех шести играх команды на групповом этапе Лиги Европы. Однако ни одним результативным действием полузащитник не отметился.

Добавим, что после первого круга «Торино» занимает восьмое место в чемпионате.

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