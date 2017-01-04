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RuHub анонсировала список аналитиков и комментаторов на ESL One Genting

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Студия RuHub представила список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать турнир ESL One Genting по Dota 2.


ESL One Genting пройдет с 6 по 8 января в городе Гентинг Хайлендз, Малайзия. Призовой фонд чемпионата составит 250 000 долларов.

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